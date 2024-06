L’interrogazione sulla rimozione dei crocifissi dall’ospedale di Latisana e Palmanova.

La consigliera regionale del gruppo Lega, Maddalena Spagnolo, che ha presentato un’interrogazione in merito alla notizia apparsa sui media regionali e nazionali che ha portato alla ribalta gli ospedali di Latisana e Palmanova “non per le capacità del personale e l’alto livello dei reparti, ma per aver gettato, come fossero immondizia, i crocifissi presenti negli stessi”.

“La rimozione dei crocifissi nell’ospedale di Latisana e della statua sacra in quello di Palmanova offendono i nostri valori, la nostra identità e la nostra storia. La rimozione dei crocifissi dalle stanze del reparto di chirurgia, a cui è seguito il loro ritrovamento in un cestino, è un fatto molto grave e le giustificazioni addotte sulla pulizia e sull’accreditamento non ne diminuiscono il disvalore, atteso che non si tratta di semplici arredi”.

“Il dato positivo della vicenda – continua Spagnolo – è stata la presa di posizione da parte degli stessi degenti, a conferma dell’importanza del crocifisso, in particolare nei luoghi in cui è innegabile l’importanza del conforto spirituale. Ho sempre ritenuto importante tutelare i simboli dei valori cristiani che sono fondamento della nostra identità e della nostra società e dobbiamo monitorare attentamente affinché situazioni del genere non si ripetano.”

“Ricordo che – conclude l’esponente di maggioranza – la chiesetta dell’ospedale di Latisana, a dispetto di quanto prevedesse il progetto di ristrutturazione, verrà mantenuta, grazie al movimento popolare sorto a difesa della stessa, trovando l’appoggio dell’assessore Riccardi che ringrazio anche per aver ribadito la sua ferma contrarietà alla rimozione dei simboli religiosi dalle strutture ospedaliere”.