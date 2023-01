90 euro per andare da Basaldella a Tricesimo

Era stata invitata ad una cena con le amiche, ma non potendo utilizzare la propria auto attrezzata e avendo i parenti impegnati per lavoro, una disabile in carrozzina ha deciso di chiamare un driver. Peccato che il servizio di noleggio con conducente le ha chiesto 90 euro per un trasporto di 18 chilometri.

E’ accaduto ad una signora di 65 anni di Basaldella in carrozzina, che era stata invitata ad una cena di compleanno a Tricesimo. I familiari, impossibilitati ad accompagnarla, si sono quindi interessati ad una modalità di trasporto alternativo contattando un taxi/Ncc la risposta è stata che il costo del servizio è di quasi 100 euro, per la sola andata.

Una cifra che ha lasciato sbalordita la signora dato che la distanza è meno di 20 chilometri e la tariffa ammonta quindi a più di 4 euro al chilometro. A rendere nota la vicenda è stato il consulente del lavoro Simone Tutino: “Peccato – ha commentato -, che non ci siano servizi dedicati a queste situazioni e per fortuna che ci sono certe associazioni che sono pronte ad intervenire in caso di necessità”.