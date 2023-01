Alessandra Gubana se n’è andata a 60 anni

Se n’è andata a 60 anni Alessandra Gubana, docente dell’Università di Udine, componente dell’Ordine degli Ingegneri e moglie dell’architetto Giulio Avon.

Scomparsa per un male incurabile, Gubana era professoressa associata di Tecnica delle Costruzioni e titolare del Corso di Progetto di Strutture. Laureata in Ingegneria Civile a Trieste, era diventata ricercatrice all’Università di Brescia per poi trasferirsi a Udine. I suoi interessi scientifici riguardavano in particolare ricerche teoriche, numeriche e sperimentali sugli aspetti strutturali connessi al restauro architettonico (soprattutto per quanto riguarda il legno) degli edifici storici. Si era occupata anche dell’archiviazione delle pratiche strutturali elaborate in Friuli dopo il sisma del ’76 (era il rappresentante dell’Università nel Comitato per l’archivio storico del terremoto) e aveva fatto parte di un comitato tecnico per la valutazione delle condizioni di resistenza sismica degli ospedali regionali. Era membro dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine, dove coordinava la Commissione Strutture.

Persona discreta, stimata come professionista e docente, sia dai colleghi sia dagli studenti, Gubana lascia il marito, l’architetto Giulio Avon, la madre e un fratello.