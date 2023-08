Casi di West Nile in Friuli: a Pavia di Udine e a Cordenons.

Sono state attivate precauzioni preventive in seguito alla scoperta di un caso di West Nile a Pavia di Udine e di uno a Cordenons.

A comunicare la misura, il Centro Nazionale Sangue dopo che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha individuato le due positività. Le misure di prevenzione servono per evitare la trasmissione del West Nile attraverso le donazioni di sangue ed emocomponenti raccolte nelle province di Udine e Pordenone. Il provvedimento implica il blocco temporaneo delle donazioni per 28 giorni per i donatori che hanno soggiornato anche una sola notte nelle due aree; in alternativa si può fare un apposito test per individuare la presenza del virus.

Il virus West Nile.

I serbatori del virus WN sono gli uccelli selvatici e le zanzare culex le cui punture sono il principale vettore d’infezione per l’uomo. Il West Nile, comunque, non si trasmette da persona a persona tramite contatto.

Secondo quanto riportato dal Centro nazionale sangue, la maggior parte delle persone infette (75-80%) non mostra alcun sintomo. Fra i casi sintomatici, circa il 20% presenta sintomi leggeri: febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. Questi sintomi possono durare pochi giorni, in rari casi qualche settimana, e possono variare molto a seconda dell’età della persona.

I sintomi più gravi si presentano in media in meno dell’1% delle persone infette (1 persona su 150), e comprendono febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista, torpore, convulsioni, fino alla paralisi e al coma. Alcuni effetti neurologici possono essere permanenti.

Il virus West Nile in Friuli.

La scorsa estate, nella nostra regione sono stati individuati 18 casi di infezione, che hanno spinto l’AsuFc ad una campagna di disinfestazione che ha coinvolto diverse località, tra cui Pagnacco, Tavagnacco, Povoletto, Tricesimo, Reana del Rojale, Udine, Pasian di Prato, Campoformido, Palmanova, Bagnaria Arsa, Santa Maria la Longa, Trivignano, Gonars, Visco e Aiello.