Torna la Plodar Festa a Sappada.

Dopo tre anni di assenza ritorna a Sappada la Plodar Fest – Folk a tutta birra proposta dal Gruppo folkloristico Holzhockar. L’appuntamento nella località dolomitica è da venerdì 11 a martedì 15 agosto per una cinque giorni che proporrà momenti enogastronomici, musicali e ludici.

Si comincerà venerdì 11 con la tradizionale sfilata di apertura (partenza alle 17 dal ponte di Rio Muhlbach) lungo il centro del paese, sfilata che vedrà protagonisti la banda di Sappada “Plodar Plèchmusich”, i Kastelruther Goaslschnolzer fruste dall’Alpe di Siusi, il gruppo Folkloristico dei piccoli “Holzhockar”, i Rollate di Sappada-Plodn, tanti bambini in costume ed il carro della Grande Botte con il mastro birraio.

Seguirà, presso l’ampio tendone dedicato (1000 metri quadri) in località Eibn, l’apertura ufficiale dello stand gastronomico con la spinatura della prima Birra Forst esclusiva per “Plodar Fest” e il primo “Ein Prosit”. La serata sarà poi accompagnata dalle cover degli “Absolute Five” e dalla musica di Maurizio Mattia DJ.

La giornata di sabato 12 agosto prevede l’apertura dello stand gastronomico alle 17. Dalle 17 alle 19 spazio anche alle lezioni di Battn, il gioco di Carte Sappadine, mentre alle 21.30 ci sarà il ritorno di “Cindy & the Rock History”, la storia del rock tra musica, spettacolo e immagini. A seguire Gravy Dj con le sue contaminazioni musicali.

Intensissimo il programma di domenica 13 agosto con l’apertura del tendone alle 10, la possibilità di tour in elicottero per sorvolare la vallata di Sappada (dalle 14), la musica Oberkrainer degli Alpen Trio (dalle 10) e quella di Die Jungen D’Incjaroi (dalle 21), oltre all’Epic Plodar Freestyle Show con protagoniste le moto di Vanni Oddera, Massimo Bianconcini e Jason Cesco.

Lunedì 14 agosto l’apertura dello stand gastronomico sarà alle 17. Alle 21.30 lo show “Voglio Tornare negli Anni ’90” e chiusura con Mitch DJ e Sarah J Voice. La Plodar Fest si chiuderà martedì 15 agosto con tantissimi eventi. Dopo l’apertura del tendone alle 9.30, alle 10 ci sarà la “Plodar run”, corsa goliardica (e in costume) a cura del gruppo “Nie Lossn” che prevede “bier stop” e giochi lungo il percorso.

La mattinata e il pranzo al tendone saranno accompagnati dal country blues della Big River Band mentre alle 14.15 si sarà l’estrazione della lotteria. Nel pomeriggio sarà festa per tutta la famiglia, in particolare per i più piccoli. Animazione dalle ore 15.30 alle 18.30: Marmellata con palloncini e bolle di sapone, insieme al clown Crostino. Gran finale in musica: alle 21 l’orchestra di Marianna Lanteri, cui seguirà DJ Bighouse.

Dopo la cinque giorni della Plodar Fest, sabato 19 agosto Sappada sarà animata dal Festival del Folklore, evento internazionale che vedrà protagonisti, insieme agli Holzhockar, gruppi provenienti da Austria, Slovenia, Ungheria e Stati Uniti. Il programma prevede la sfilata dei gruppi per le vie del paese al pomeriggio e, in serata, le diverse esibizioni al tendone allestito in località Eibn.

“Il ritorno della Plodar fest e del Festival internazionale del Folklore rappresentano la volontà e la voglia di renderci partecipi per il nostro paese, Sappada – sottolinea il presidente del gruppo folkloristico Holzhockar, Andrea Polencic -. Sono molto orgoglioso del gruppo che rappresento, un gruppo che abbraccia più fasce di età. Il gruppo folkloristico Holzhockar coinvolge infatti sia un folto gruppo di bambini che da pochi mesi si è approcciato al ballo, sia tutti i nostri ballerini e musicisti più esperti, in tutto quasi 70 componenti. Ringrazio fin d’ora tutti i componenti del Gruppo e le loro famiglie che ci sostengono. Un ringraziamento inoltre ai 120 volontari che ci daranno una mano nei cinque giorni di festa. Senza questa instancabile collaborazione, tutto ciò non sarebbe possibile”.