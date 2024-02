Escort in regione: ecco cosa succede

Udine e Pordenone hanno una media di 1,7 escort ogni 1000 abitanti

Com’è cambiato il mercato del sesso a pagamento in Friuli-Venezia Giulia negli ultimi anni?

Dimentichiamoci le prostitute a bordo strada, in una sola decade gli uomini friulani hanno imparato a contattare le professioniste del sesso attraverso cellulare. Oggi, infatti, le escort ricevono su appuntamento e in appartamento o in albergo, si pubblicizzano online e si fanno recensire dai loro clienti.

Non si tratta di spiccioli, ma di un mercato da miliardi di euro che ha fatto la fortuna di moltissime donne e anche di qualche astuto imprenditore. Solo nella provincia di Udine, ogni 1000 abitanti ci sono 1,7 escort e il costo medio della prestazione offerta è di 102 €. I clienti scrivono una media di 4,36 recensioni ogni 1000 abitanti e cioè una percentuale del 16,93%.

Anche Pordenone raggiunge una media di 1,71 escort ogni 1000 abitanti e un prezzo medio di 92 €. La media delle recensioni è di 3,97, per un totale dell’8,01%.

Questi dati sono stati pubblicati da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, che, proprio nel mese di febbraio, festeggia i suoi primi dieci anni raggiungendo un successo inaspettato. L’idea geniale del fondatore, Mike Morra, è stata quella di offrire agli utenti la possibilità di recensire la prestazione della escort, rispondendo semplicemente all’esigenza di migliaia di utenti e comprendendo a pieno il settore.

Tant’è che, da 1,5 milioni alla fine del primo anno, gli utenti attivi mensilmente ad oggi sono 5,5 milioni. Su Udine, sono ben il 30% della popolazione maschile della provincia, che, per esprimerlo in cifre, corrisponde a una media di 299,05 ogni 1000 abitanti. Anche Pordenone registra una percentuale molto simile: il 28% per una media di 282,60 uomini.

Ma perché le recensioni sulle prestazioni delle escort hanno trionfato così tanto tra i fruitori del servizio, fino a diventare indispensabili prima di programmare un incontro? Sembrerebbe che sia principalmente per due fattori: danno delle informazioni utili, garantendo sicurezza a chi deve chiamare la escort, e danno la possibilità di usufruire del servizio senza sotterfugi, considerato che in Italia la prostituzione è legale, ma la sua pubblicità no.

Le recensioni offrono un aiuto nella scelta, segnalando eventuali problematiche e valorizzando il lavoro delle professioniste serie. Gli utenti sanno che si possono fidare uno dell’altro e grazie a una sola opinione possono scegliere con maggior serenità. In più, le escort iscritte al portale hanno un profilo ricco di informazioni chiare, che tolgono ogni dubbio ai lettori.