Il giovane è risultato positivo alla cannabis.

E’ stato fermato dalla Polizia Stradale di Udine per un controllo, ma è sembrato troppo agitato; così è stato sottoposto agli esami ed è risultato positivo alla cannabis: è accaduto domenica sera, quando una pattuglia, durante i servizi di controllo “alcol e droga” nella zona nord della città ha fermato un giovane alla guida di una autovettura Bmw.

Gli agenti hanno notato subito che il ragazzo appariva “scosso” e in preda ad una “particolare agitazione”, così dopo i primi accertamenti lo hanno accompagnato presso il vicino Pronto Soccorso dell’Ospedale di Udine e dopo essere stato sottoposto ad esami clinici e visita medica è emerso uno stato psicofisico alterato per l’assunzione di “cannabinoidi”. Immediato il ritiro della patente di guida ed il sequestro dell’autovettura. Il conducente è stato denunciato per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

I controlli della Polizia Stradale per la verifica dello stato psicofisico dei conducenti alla guida, causa di gravi incidenti stradali, proseguiranno e verranno intensificati durante i prossimi fine settimana e festività Pasquali.

Sempre domenica, ma nella mattinata, una pattuglia della Polizia Stradale di Udine in servizio di vigilanza lungo l’autostrada A4 ha fermato un’autovettura Mercedes Classe C di nazionalità rumena all’interno dell’Area di Servizio di “Gonars”.

Alla guida un trentenne di origine rumena, che viaggiava con la propria famiglia. Dopo un breve accertamento in Banca Dati gli agenti hanno appurato che nei suoi confronti era stata emessa un Ordinanza del Tribunale di Monza che disponeva l’applicazione della “Misura cautelare in carcere” per mancata ottemperanza alle misure cui lo stesso conducente era stato sottoposto in precedenza.

Al termine delle verifiche e della notifica dell’Ordinanza il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Palmanova procedeva all’esecuzione con l’accompagnamento in carcere. Il soggetto è stato portato presso la Casa Circondariale di Udine via Spalato dove sarà trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.