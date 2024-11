Festeggia il Natale con le box natalizie di Bottega del Friuli. Un regalo al 100 % Friulano!

Con l’avvicinarsi della stagione natalizia, è tempo di pensare ai regali. Aziende, imprenditori e professionisti invece sono già alla ricerca di idee originali e innovative per stupire e omaggiare i propri clienti, fornitori e collaboratori con qualcosa di speciale.



Una proposta interessante arriva da Bottega del Friuli, il primo e unico marketplace con oltre un migliaio di prodotti enogastronomici e artigianali proposti direttamente da oltre 120 piccoli e medi produttori locali; da alcuni giorni il portale web ha attivato un servizio dedicato alle aziende italiane che possono richiedere un preventivo personalizzato compilando e inviando le proprie preferenze.



Vini friulani, specialità alimentari come la Pitina o il Formadi Frant oltre al classico Frico Friulano e all’Eccellenza del Montasio, ma non solo. Nelle Box Natalizie le aziende potranno anche scegliere le specialità friulane come i Blecs o i Cjarsons fino alla Gubana delle Valli del Natisone e agli immancabili Strucchi.



Inoltre Bottega del Friuli offre la possibilità di inserire nelle box dediche personalizzate, la modalità e i tempi della consegna diretta al destinatario o presso l’azienda; non ci sono quantitativi minimi d’ordine da rispettare e il servizio clienti è sempre disponibile a trovare una soluzione ad ogni necessità.



Dettagli pensati per regalare un’esperienza unica, calda e originale, ma soprattutto per far conoscere le eccellenze enogastronomiche e far gustare i sapori autentici del Friuli Venezia Giulia.



Fino al 15 novembre inoltre è prevista una campagna promozionale che garantisce uno sconto del 5% senza alcun minimo d’ordine.



Quindi perché non approfittarne?



Scegliere le box natalizie di Bottega del Friuli non significa fare solo un regalo: vuol dire sostenere le piccole imprese locali contribuendo a far conoscere il patrimonio e le tradizioni del Friuli Venezia Giulia.



Per avere maggiori informazioni o conoscere meglio Bottega del Friuli, visitate il portale all’indirizzo www.bottegadelfriuli.com