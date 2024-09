Al via la 71° edizione della fiera Casa Moderna.

L’edizione 2024 di Casa Moderna si presenta con un restyling significativo, a partire dalla nuova veste grafica che ha accompagnato la campagna promozionale. Un nuovo logo, un’immagine aggiornata e un payoff incisivo, “Il gusto di vivere”, rappresentano il rinnovamento della manifestazione, che si propone di ampliare l’offerta espositiva e di rafforzare le sinergie tra aziende e territorio.

Giunta alla sua 71ª edizione, Casa Moderna si conferma come uno degli eventi più attesi dedicati all’abitare, capace di coniugare innovazione e tradizione. La fiera, che si terrà dal 28 settembre al 6 ottobre, è un’importante occasione di business per le aziende del settore e un punto di riferimento per chi cerca soluzioni legate all’efficientamento energetico, all’economia circolare e alla sicurezza abitativa. Un trend, questo, che risponde alle sempre più crescenti esigenze del pubblico, interessato non solo all’arredamento ma anche a ristrutturazioni e interventi orientati alla sostenibilità.

I padiglioni 5, 6, 7 e le aree esterne ospiteranno oltre 150 aziende, provenienti non solo dal Friuli Venezia Giulia, ma anche da altre regioni italiane e dalla vicina Slovenia. A queste si aggiungono più di 50 marchi italiani e internazionali rappresentati dagli espositori. L’arredamento, pur presente, cede maggiore spazio a settori tecnici che guardano alla sostenibilità e all’adeguamento alle nuove direttive “case green”, con particolare attenzione alla sostituzione di impianti tradizionali e stufe inquinanti.

Tra le principali novità, il debutto di Saperi&Sapori FVG, un evento collaterale che esalta l’eccellenza dell’artigianato e dell’agroalimentare regionale. Nato dalla collaborazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia, Udine Esposizioni e varie associazioni di categoria, il progetto riunirà 40 aziende locali che racconteranno il “saper fare” friulano attraverso prodotti enogastronomici e artigianali. Il padiglione 8 sarà interamente dedicato a questa nuova iniziativa, con degustazioni di vini locali curate da PromoTurismoFVG e spazi riservati alla vendita di merchandising regionale.

La presentazione ufficiale

Durante la conferenza stampa di presentazione, svoltasi nella nuova sede della Fiera di Udine, il presidente di Udine Esposizioni, Antonio Di Piazza, ha espresso soddisfazione per le sinergie attivate, sottolineando come la Regione Friuli Venezia Giulia abbia scelto di lanciare l’evento Saperi&Sapori FVG proprio nell’ambito di una delle fiere più consolidate del Nord Est. Anche l’assessore regionale alle Attività Produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, ha ribadito l’importanza strategica di Casa Moderna, che da oltre 70 anni rappresenta un punto di riferimento per il settore del legno e dell’arredo in Friuli.

Tra gli interventi, anche quello del presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Giovanni Da Pozzo, che ha evidenziato come Casa Moderna sia un simbolo della produttività del territorio, capace di rinnovarsi nonostante le sfide che il sistema fieristico affronta a livello globale. “Il sistema casa – ha spiegato Da Pozzo -, è altamente variegato e riunisce circa 20 mila imprese nella nostra regione, che dal 2018 al 2024 hanno registrato una crescita dell’1,9%, di cui 1,2% solo nell’ultimo anno, in particolare grazie alle localizzazioni attive del comparto delle costruzioni (+2% nell’ultimo anno), dei servizi (+2%) e delle settore “riparazioni” (+1,9%)”.

L’impegno degli artigiani e delle aziende locali

Grande protagonista di questa edizione sarà anche Confartigianato Imprese Udine, che ha incrementato la propria presenza nella compagine societaria di Udine Esposizioni. Il presidente Graziano Tilatti ha sottolineato l’impegno degli artigiani friulani, che scommettono con convinzione su questa edizione della fiera, arricchendola con l’evento Scacco Matto, una mostra di artigianato artistico con la partecipazione di 40 aziende.

Un concorso per i visitatori

Tra le novità dell’edizione 2024, anche un concorso a premi che offrirà ai visitatori la possibilità di vincere una Smart TV conservando il biglietto d’ingresso. Un’iniziativa pensata per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza di visita, tra esposizioni, mostre, incontri e convegni che arricchiranno ulteriormente il programma della fiera.

Casa Moderna 2024 si prepara dunque ad accogliere il pubblico con un’offerta diversificata e innovativa, sempre attenta ai cambiamenti del mercato e alle nuove esigenze abitative. Un appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire il meglio del “saper fare” friulano.

INFO ORARI E INGRESSI per visitare Casa Moderna e Saperi&Sapori FVG:

Sabato e domenica 10.00 – 20.00

Da lunedì a venerdì 14.30 – 20.00

Accesso da ingresso ovest

Ingresso unico € 5,00

Ingresso gratuito da 0 a 13 anni e per diversamente abili con accompagnatore.