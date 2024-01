Fine settimana sugli sci: ecco gli impianti aperti in Friuli

Ecco dove sciare nel fine settimana in Friuli.

Sole e neve per questo fine settimana di sci sulle piste del Friuli Venezia Giulia. PromoTurismoFVG garantirà l’apertura di quasi tutti gli impianti e dei tracciati nei diversi poli sciistici, per alcuni dei quali molto dipenderà dalle condizioni meteo delle prossime ore per poter procedere con le operazioni di produzione di neve artificiale, così da ottimizzare il livello di sciabilità delle piste e implementare il demanio a disposizione degli appassionati, in particolare per quanto riguarda i poli di Tarvisio e Forni di Sopra-Sauris. Negli scorsi giorni il calo delle temperature ha permesso di mettere in funzione gli impianti di neve programmata in tutti e sei i comprensori della regione, in diversi casi incrementando la superficie sciabile. Il personale tecnico di PromoTurismoFVG lavora senza sosta con l’obiettivo di aprire la totalità di impianti e piste.

A oggi, le aperture confermate nei diversi comprensori della regione sono le seguenti:

A Piancavallo aperti tutti gli impianti e tutte le piste ad eccezione della Salomon Alta e Bassa e varianti Salomon e Sole. Si potrà sciare dunque su Busa Grande, Nazionale Alta e Bassa, Sauc Alto, Sauc Basso e Sauc 2, Tublat e Sole, Caprioli 1, 2 e 3, Genzianella, Casere, Casere 2, 3 e 4, campo scuola Daini e lo ski weg Sauc. Aperti anche Nevelandia (per slittini e bob) e il Palaghiaccio, così come la pista di fondo Pian Mazzega, percorribile per più di un chilometro e, dalle 13.30 alle 16 nei weekend, il bob su rotaia.

Sappada-Forni Avoltri: a Sappada sono aperti tutti gli impianti e si scia su tutte le piste tranne Miravalle: aperte Pian dei Nidi e skiweg, Eiben Col dei Mughi Nazionale e Turistica, Monte Siera Turistica e Nazionale, gli skiweg Turistica – M. Siera, Monte Siera, Turistica e Eiben Col dei Mughi, Creta Forata e Campetto 1 e 2, Hochbolt, Longkieren, Taisa. Aperto anche Nevelandia. A Forni Avoltri il centro Carnia Arena a Piani di Luzza, l’impianto per il biathlon, rimane parzialmente aperto.

Forni di Sopra-Sauris: a Sauris di Sopra le aperture sono condizionate dalla produzione di neve dei prossimi giorni, al momento rimangono fruibili a Sauris di Sopra il tappeto e la sciovia con il campo scuola, in aggiornamento l’accessibilità alle piste Zheile e Richelan, a Sauris di Sotto il tappeto, la pista e il campo scuola. A Forni di Sopra tutti gli impianti aperti tranne la seggiovia Cimacuta: nell’area Varmost sarà possibile sciare sulle piste Varmost 1, 2 (e variante) e 3, Skiweg Alto Varmost 3 – Varmost 2, Fienili, Senas e Plan Dai Pos utilizzando gli impianti Varmost 1, 2 e 3; nell’area Davost saranno aperti la sciovia, i tappeti Campo scuola, Davost e Primi passi, la pista Davost e il campo scuola Davost. Il Fantasy Park è accessibile nel weekend dalle 10 alle 16 o su prenotazione durante la settimana.

Ravascletto-Zoncolan: aperti quasi tutti gli impianti tranne i tappeti Madessa (1, 2, 3) e quasi tutte le piste. Si potrà salire in cima con la funifor Monte Zoncolan e la seggiovia Valvan e poi scendere sulle piste Zoncolan 1, 2, 3 (bassa e alta) e 4, così come i tappeti Lausc e cima Zoncolan con i relativi campi scuola, le seggiovie Giro d’Italia, Cuel d’Ajar, Cima Tamai 2000 e la sciovia Arvenis. Si scia su Tamai 1, 2 (e variante) e 3, Arvenis, Goles, Lavet, Canalone, così come su tutti gli skiweg: Goles, Arvenis 1 e 2, Tamai, Pozza, Cima Zoncolan – Goles, Stella Alpina, Cuel Picciul e Zoncolan 4. Aperta anche l’Arena Freestyle. Gli impianti di Pradibosco apriranno domenica 14 per alcune gare in programma.

A Tarvisio aperti tutti gli impianti a eccezione della seggiovia Nuova Tarvisio. La novità è che da questo fine settimana si scia sull’intera Di Prampero, da cima a valle, oltre che sulle piste dell’Angelo e variante, variante F.I.S., Rio Argento, sulla B e variante, e ancora Duca d’Aosta, Florianca, Foresta, Malga e campi scuola. Aperti da questo weekend anche tutti gli skiweg (Tarvisio-Di Prampero, Di Prampero-Tarvisio e 2, dell’Angelo-“B” e “B”-dell’Angelo, “B” e campo scuola). Per gli amanti del fondo a disposizione l’Arena Paruzzi per più di un chilometro, la Saisera rimane al momento chiusa. L’apertura notturna della telecabina per raggiungere la cima del Lussari, domani, venerdì 12 gennaio, sarà riservata ai soli pedoni dalle 20 alle 23.

A Sella Nevea dopo i lavori di ripristino dei tracciati sono stati riaperti tutti gli impianti (telecabina Canin, funifor Prevala, seggiovia Gilberti e tappeto Campo scuola) e si può sciare su tutte le piste ad eccezione della Rifugio Cai 2. Rimane ancora inagibile il collegamento con la stazione slovena di Bovec. Per gli amanti del fondo rimane invece percorribile l’anello Prevala per 2,5 chilometri. Gli scialpinisti avranno a disposizione lo Ski Alp Sella Prevala e da domani riparte “Notti a Sella”, lo ski alp in notturna che fino al 15 marzo, dalle 17 alle 21, offrirà l’opportunità di raggiungere il rifugio Gilberti (per informazioni: asd Val Resia, 3886059065, o pagina Facebook Notti a Sella, partenza da piazzale Slovenia).