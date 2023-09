I numeri del gioco online in Friuli.

In Italia è boom del gioco d’azzardo online e il Friuli non fa eccezione: in un anno, la raccolta è aumentata di quasi 50 milioni di euro arrivano a 893 milioni complessivi in regione. Di questi, 45 milioni vanno in fumo, ossia rappresentano le perdite dei giocatori friulani.

A tracciare un quadro del fenomeno è il report della Cgil e Federconsumatori, “Il libro nero dell’Azzardo”, riferito al 2022 e basato sui dati dall’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli di Stato.

La situazione in Italia.

E’ nel 2020, con le restrizioni covid, che il gioco d’azzardo online in Italia ha sorpassato quello fisico: da allora, è rimasta la modalità dominante. Nel 2022, l’intera voce del gioco d’azzardo nel nostro Paese ha raccolto 135,98 miliardi di euro (il 7 per cento del Pil nazionale) e segnando un nuovo record dopo i 111,2 miliardi dell’annualità precedente. In termini reali, è triplicato rispetto quanto giocato complessivamente nel 2006 (+220%). La crescita rispetto al 2021, invece, è stata di oltre il 22 per cento.

Il gioco online nel 2022 vale 73 miliardi di euro (+ 8,8 per cento rispetto al 2021) e stando ai dati parziali del 2023, i primi sette mesi hanno segnato una crescita ulteriore del 10 per cento, tanto che si stima di raggiungere gli 80 miliardi a fine anno nel solo online.

Nella fascia d’età 18-74 anni (dove si concentra la quasi totalità dei giocatori) il gambling online corrisponde nel 2022 alla incredibile cifra di 1.719 euro annui pro capite. “I giochi di carte e le roulette rappresentano i tre quarti del giocato online” cita il rapporto.

La situazione del gioco online in Friuli.

L’aumento di questa modalità di gioco si registra anche in Friuli, soprattutto nelle province di Udine e Pordenone. Nella nostra regione, complessivamente ci sono circa 189mila conti attivi per il gioco da remoto, ossia 222 ogni mille residenti tra i 18 e i 74 anni.

Nel 2022, in Fvg le raccolte (ossia l’ammontare complessivo delle puntate) è stato pari a 893,36 milioni di euro contro gli 848,61 del 2021; sempre nel 2022, le vincite sono state 848,11 milioni, le perdite 45,25 milioni di euro. L’importo medio delle giocate online è di 749 euro pro-capite contro i 552 del 2020.

Entrando nello specifico delle province, a segnare l’aumento maggiore del fenomeno è quella di Udine dove sono stati giocati, l’anno scorso, ben 386.762.485,45 euro, quasi 31 milioni in più rispetto al 2021, con un aumento dell’8,6 per cento. A seguire c’è Pordenone: 208.649.640,14 euro nel 2022, ossia 11,5 milioni in più dell’anno precedente (+ 5,8 per cento). Decisamente più contenuti i numeri di Trieste e Gorizia dove sono stati giocati rispettivamente 172,376 milioni e 125,571 milioni di euro (in entrambi i casi, + 0,9 per cento in più).

E’ però Gorizia la provincia in Fvg in cui si registra la più alta raccolta pro capite per residenti tra i 18 e i 74 anni, cioè 1.283 euro; segue Trieste con 1.069, poi Udine con 1.043 euro e infine Pordenone con 943 euro.

Se si considerano invece i Comuni capoluogo, la città in cui si gioca di più in termini assoluti è Trieste che da sola vale 153.506.038,95 euro, ma il record pro-capite rimane a Gorizia con 1.490 euro (poco più di 36 milioni in totale) contro i 1.071 del capoluogo regionale. A Udine, invece, sono stati giocati oltre 81,2 milioni di euro (1.150,34 pro capite); chiude ancora una volta Pordenone, con circa 37,5 milioni di giocate complessive pari a 1.003 a testa.