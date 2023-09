Scene di degrado a Udine, fa i bisogni in pieno giorno in centro, davanti alla Procura

Sui social un uomo ripreso mentre fa i suoi bisogni in pieno giorno in centro.

Un uomo è stato ripreso mentre espleta i suoi bisogni corporali in pieno giorno e praticamente in centro a Udine, ossia in piazza Patriarcato, davanti alla Procura.

Pantaloni abbassati, l’uomo defeca lungo il camminamento che fiancheggia la roggia, scambiandola evidentemente per un bagno pubblico: il video che lo immortala sta facendo il giro dei social, diventando virale. Una scena di degrado che non si sa quando sia stata girata, ma che di sicuro nessuno vorrebbe mai vedere.

“È ormai evidente che la gestione della presenza di immigrati irregolari a Udine sta sfuggendo al controllo e le immagini di uno straniero colto a fare i propri ‘bisogni’ di fronte alla Procura umilia il decoro della città e disgusta i suoi cittadini – ha tuonato l’europarlamentare della Lega, Elena Lizzi -. Il 45% dei migranti che entrano in Italia ormai arriva attraverso la rotta balcanica e le prime città che incontrano sono Udine, Trieste e Gorizia”.

“L’accoglienza non deve prescindere dall’ordine e dal rispetto delle regole – conclude Lizzi -. Vanno puniti anche atteggiamenti come questi. L’Europa non sta agendo come dovrebbe, la situazione è disperata e questo è solo uno dei tanti segnali che l’Unione deve dare subito un aiuto concreto all’Italia”.