Il concorso che premia le più belle decorazioni di Halloween.

È iniziato da qualche giorno e terminerà il 9 ottobre uno dei contest più singolari a tema artistico della nostra regione: “Halloween house decoration” infatti, è un concorso gratuito mirato a chi è particolarmente affascinato da tutto ciò che è Halloween, ma soprattutto, a chi deciderà di dare libero sfogo alla propria vena artistica in tema di decorazioni.

Ideato e organizzato da Angelica Dainese, fotografa artistica friulana pluripremiata e organizzatrice di fortunati eventi come il Pic nic vittoriano e il Mirabilis rock 50 Village che hanno avuto luogo a Gradisca d’Isonzo, il contest ha già numerosi iscritti impazienti di esibire le loro case, i loro balconi, attività commerciali e persino scuole, per la tanto attesa notte del 31 ottobre.

“Sono sempre stata una patita del mondo celtico e delle tradizioni americane – spiega Angelica- proprio per questo ho ideato questo concorso, per dare la possibilità a tutte le persone amanti di questa ricorrenza di esprimere la loro arte“.

Ad essere coinvolta è tutta la regione, i partecipanti potranno iscriversi tramite le indicazioni della pagina social dedicata all’evento, inviando, in un primo momento, le foto dei loro addobbi. “Una volta chiuso il concorso, prenderemo nota di tutte le foto degli iscritti e ci recheremo da ognuno di loro per valutare di persona l’operato” prosegue l’organizzatrice.

La giuria sarà composta da tre persone, che valuteranno, selezioneranno e decreteranno il vincitore, ovvero il concorrente che sarà riuscito a suggestionare maggiormente con estro e fantasia. “Mi sto rendendo conto grazie a questo contest di quanto Halloween in realtà piaccia alle persone molto più di quello che si possa immaginare – confida Angelica- sono particolarmente entusiasta di quello che sto facendo e soprattutto delle persone che si stanno dimostrando così partecipi e disponibili”, proprio come il negozio Tedi di San Daniele, che sta offrendo un’ampia selezione di materiale decorativo in vista soprattutto del contest.

“Il premio- conclude Angelica – sarà simbolico, ma ciò che riempirà d’orgoglio i partecipanti sarà indubbiamente l’aver dato loro la possibilità di aver dato ampia dimostrazione dei risultati che si possono raggiungere se le cose vengono fatte con impegno e passione”. Lungimirante e sempre sul pezzo, la Dainese ha inoltre in serbo un progetto dalle peculiari sfumature intriganti: un singolare progetto fotografico basato sulla vera storia che ebbe come protagoniste le streghe di Salem. In attesa di essere rapiti ancora una volta dall’estro artistico della dama dai capelli rosa, attendiamo, con una certa curiosità, gli addobbi “hallooweniani”.