Il Friuli incontra la Baviera: 4 giorni tra musica, arte e gastronomia

Gli eventi a Villa de Claricini Dornpacher.

Il Friuli incontra la Baviera in una quattro giorni tutta dedicata alla musica, all’arte e alla gastronomia tedesca. L’appuntamento è a Villa de Claricini Dornpacher da giovedì 13 a domenica 16 aprile 2023, quando le porte della storica dimora seicentesca di Bottenicco di Moimacco, alle porte di Cividale, si apriranno per ospitare l’iniziativa “Baviera in Villa”, con un ricco programma di concerti, mostre di artisti provenienti dal land tedesco e degustazioni di tanti prodotti tipici locali, cui sarà possibile partecipare tramite prenotazione (sul sito o telefonando al numero 0432 733234).

“Proseguono le relazioni e i rapporti di collaborazione fra la Fondazione de Claricini Dornpacher e altre importanti realtà internazionali – spiega il presidente Oldino Cernoia -. In particolare, questa manifestazione rientra negli accordi di collaborazione con la municipalità e il teatro di Monaco di Baviera, che ha l’obiettivo di far conoscere meglio anche nel nostro territorio artisti e musicisti provenienti dalla regione tedesca”.

Si parte dunque giovedì 13 aprile alle ore 20 con il concerto di André Hartmann (ingresso libero), pianista originario di Monaco di Baviera con un repertorio che va da Chopin a Rachmaninov fino alla musica pop contemporanea.

Sempre nel segno della musica anche l’appuntamento in programma venerdì 14 aprile con inizio alle ore 20: protagonista il trio Die Abenteurer composto da Mulo Francel (sassofono, clarine­tto) Andreas Binder (corno francese) e Phillip Sterzer (flauto).

Sabato 15 aprile alle ore 18 sarà di scena il trio Well Buam formato dai fratelli Stofferl, Michael e Karl Well che con i loro strumenti – fisarmonica, tromba, corno alpino e tanti altri – proporranno la musica tradizionale bavarese con divertenti incursioni in altri generi musicali. Alle ore 20.00 degustazione di prodotti tipici bavaresi.

Domenica 16 aprile alle ore 11 inaugurazione e visita guidata della mostra di artisti bavaresi “Alla ricerca di…” e, alle ore 12, degustazione di prodotti tipici bavaresi e intrattenimento con il trio Well Buam che intonerà, suonando un’ampia varietà di strumenti, danze bavaresi e internazionali coinvolgendo il pubblico. L’accesso alla villa (con visita guidata), alla mostra, ai concerti e alle degustazioni è possibile tramite prenotazione accedendo sul sito oppure telefonando al numero 0432 733234.