Cresce il tempo davanti alle serie tv: 12 ore a settimana è la media degli italiani

Secondo un rapporto della società Sensemakers, la pandemia di Covid-19 ha modificato radicalmente il rapporto degli italiani con la televisione. Nel periodo del lockdown, infatti, ad aumentare sono stati sia il numero degli utenti del piccolo schermo, che il numero delle ore trascorse davanti ad esso. Se però l’uso della tv tradizionale è aumentato dell’11%, la vera crescita è arrivata dai dispositivi come smartphone, pc e tablet, utilizzati per la fruizione dei video digitali con un incremento del 52%.

Contenuti TV: le preferenze degli italiani

Dati confermati anche da Serially, la piattaforma di video on demand in streaming che ha studiato le abitudini di consumo degli italiani. Secondo l’indagine, il tempo medio passato davanti alla televisione per vedere le serie tv è di 12 ore alla settimana, che sale a 15 per le donne.

Smartphone, computer e televisioni sono i dispositivi più utilizzati per la visione delle serie tv, con percentuali diverse a seconda della fascia d’età. Se infatti il computer è il device più utilizzato dai giovani, la televisione – o ancora meglio, la smart tv – è quello più usato dagli adulti.

Quest’ultima, infatti, è utilizzata dal 60% degli italiani, e in particolare dal 70% degli utenti con un’età compresa tra i 35 e i 44 anni, a dimostrazione di come grazie alle serie tv c’è stata una vera e propria esplosione del settore delle smart TV.

Esplosione che ha causato però un po’ di confusione, in quanto a causa della vastissima offerta di mercato, la scelta del dispositivo migliore è diventata ancora più complicata. In molti oggi vanno alla ricerca di televisori compatti, che non occupino troppo spazio, come per esempio quelli con diagonale da 32 pollici, che sono relativamente piccoli. Questi, però, stanno diventando sempre più rari, per via dei costi di realizzazione più alti e della quota di mercato abbastanza bassa, fino a poco fa. Consultando online una selezione dei modelli più performanti, però, è possibile trovare la migliore tv da 32 pollici in linea con le proprie necessità.

Le serie TV più amate dagli italiani

Per quanto riguarda i generi preferiti dagli italiani, se al primo posto c’è il crime (48%), al secondo troviamo lo science fiction (44%), seguito a pari merito da comedy e fantasy (37%). Grande successo anche per serie drama (43%) e medical (25%), anche se più tra le donne che tra gli uomini.

Non solo novità: contrariamente alle aspettative, infatti, le preferenze ricadono anche su serie non recenti, che hanno avuto grande successo fin dai primi anni del loro lancio. Per questo motivo, serie come Law & Order, Sherlock, True Detective sono ancora apprezzate dal pubblico e dagli amanti dei polizieschi.

Per chi predilige le trame ad alta tensione ambientate in ospedale, i cosiddetti “medical drama”, Dr House – Medical Division, Grey’s Anatomy e ER – Medici in prima linea sono serie ancora attualissime, mentre Scrubs è la scelta ideale per le persone che non sanno rinunciare a un pizzico di sano umorismo.

Quanto ai più nostalgici, serie come Saranno Famosi, Friends e Desperate Housewives rappresentano dei veri e propri cult. E chi vuole vedere in TV uno spaccato della realtà degli ultimi anni, può guardare I Soprano: considerando l’anno del primo episodio (1997), ha un che di profetico.