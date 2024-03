Olimpiadi invernali in Friuli?

Ad annunciarlo è nientemeno che il governatore, Massimiliano Fedriga: il Friuli Venezia Giulia, assieme ad Austria e Slovenia, avvierà il percorso per candidarsi ad ospitare le Olimpiadi invernali, come già era stato tentato alla fine degli anni ’90.

“Abbiamo concordato di iniziare il percorso per avanzare una candidatura congiunta Friuli Venezia Giulia-Slovenia-Austria per ospitare le Olimpiadi invernali successive al 2034. Un esempio della straordinaria collaborazione fondata sul dialogo, sulla volontà di pace e di approfondire il reciproco scambio culturale che rappresenta al meglio i valori fondanti dell’Europa unita” ha detto il Presidente del Fvg, al termine della riunione del Comitato congiunto Friuli Venezia Giulia-Slovenia, per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile transfrontaliera assieme al vice primo ministro sloveno Tanja Fajon. Una idea sulla quale ha concordato anche la rappresentante del Governo di Lubiana: “Condivido questa proposta – ha detto -, è un’ottima idea candidarsi assieme come Italia, Austria e Slovenia”.

Il governatore del Friuli Venezia Giulia La stretta di mano tra il governatore Massimiliano Fedriga e il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri della Slovenia Tanja Fajon