I furti questo fine settimana in Friuli.

Malviventi ancora in azione questo fine settimana in Friuli. Ieri sera un colpo è stato messo a segno in un’abitazione di Latisana. Il proprietario ha riferito di aver trovato la porta aperta e ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della Radiomobile. Il valore del bottino è ancora da quantificare.

Un tentativo di furto si è consumato, invece, ieri pomeriggio negli spogliatoi del campo sportivo di rugby di Codroipo. Danneggiando la porta del magazzino hanno cercato di entrare, ma forse disturbati da qualcuno di passaggio o vedendo che quello che c’era all’interno non era di loro interesse, sono fuggiti.

Si è ritrovata l’auto svaligiata, infine, ieri, una turista tedesca che si era recata sulla spiaggia del lago di Cornino. Rompendo il finestrino davanti, i ladri le hanno portato via documenti e carte di credito.

