Furto in una casa di Pulfero.

Sono bastati pochi minuti, ai ladri, per colpire, complice anche una finestra dimenticata aperta: un furto, infatti, è stato messo a segno in una casa privata di Pulfero, in località Lasiz, nella giornata di ieri 7 settembre, tra le 11 e le 11.20.

La donna che ci abita, una 30enne originaria di Trieste, non si era accorta di aver lasciato la finestra aperta e così i malviventi sono entrati e hanno portato via tutto l’oro che aveva in casa, per un bottino del valore di circa 5mila euro.