Un 40enne è scomparso ieri sera da Cassacco.

Ore di preoccupazione a Cassacco, per un uomo scomparso da ieri sera: si tratta di Manuel Tomaello, 40enne del posto, che è uscito dalla sua abitazione attorno alle 23.15 del 7 settembre e non è più rientrato.

A lanciare l’allarme, la compagna che si è rivolta ai carabinieri di Tricesimo per denunciarne la scomparsa. E’ stato visto l’ultima volta tra via Udine e via Montarezze a Cassacco, nella zona dell’ex bar Ai Fiori.

Manuel Tomaello è di corporatura esile, alto 1,65, capelli corti castani e occhi azzurri. E’ uscito con pantaloncini corti verdi, infradito nere e a torso nudo. E’ stato attivato il piano provinciale di ricerca; anche sui social è partito il tam tam per riuscire a trovarlo: “Può essere in stato confusionale, avere emicranie, essere disidrato e affamato. E’ un gran camminatore, potrebbe essere ovunque” cita il messaggio che sta girando sulle pagine dei vari paesi. Chi lo avesse visto, è pregato di contattare le forze dell’ordine.