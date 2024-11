Giornata della Colletta Alimentare: il Friuli si mobilita per aiutare chi è in difficoltà

La XXVIII Giornata della Colletta Alimentare in Friuli.

Sabato 16 novembre torna in Friuli Venezia Giulia la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, con oltre 7.000 volontari impegnati a raccogliere alimenti nei supermercati per aiutare le persone in difficoltà.

L’iniziativa, giunta alla sua ventottesima edizione e promossa dalla Fondazione Banco Alimentare sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, si svolgerà in 393 punti vendita della regione: 216 in provincia di Udine, 107 a Pordenone, 34 a Trieste e 35 a Gorizia. I volontari, facilmente riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno i clienti a donare prodotti alimentari a lunga conservazione, come olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e alimenti per l’infanzia.

L’appello è rivolto a tutti i cittadini, in un momento in cui le risorse scarseggiano e cresce la domanda di assistenza alimentare. “Oggi, più che mai, invitiamo tutti alla Colletta Alimentare, perché crediamo nel suo valore altamente educativo. E’ un gesto semplice e concreto perché è dono del proprio tempo, è dono di sé nel farsi volontario e dono di cibo per chi non ne ha” afferma Paolo Olivo, presidente di Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia ODV.

In Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale, gli alimenti raccolti saranno destinati a 291 associazioni convenzionate con Banco Alimentare che assistono quasi 40.000 persone in condizioni di disagio, tra cui mense per i poveri, case-famiglia e centri di ascolto. A livello nazionale, invece, i prodotti saranno distribuiti a oltre 7.600 organizzazioni che supportano 1,79 milioni di persone in difficoltà.

Per chi desidera partecipare online, sarà possibile fare una donazione anche dal 16 al 30 novembre tramite la piattaforma dedicata colletta.bancoalimentare.it. La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2024 indetta da Papa Francesco, è resa possibile anche grazie alla collaborazione con la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Cdo Opere Sociali,

l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale

Bersaglieri il Lions Club International e moltissime altre realtà e gruppi associativi.