La grandine a Cave del Predil e Sella Nevea.

Era annunciata e la finestra di maltempo in montagna si è puntualmente materializzata. In diverse zone dell’Alto Friuli è arrivata la pioggia a guastare i programmi domenicali di residenti e turisti.

In alcune zone, poi, è andata anche peggio. È così a Cave del Predil, frazione di Tarvisio, e Sella Nevea, legata a Chiusaforte, dove nella tarda mattinata di oggi è caduta addirittura la grandine. In entrambi i casi, i chicchi sono arrivati nei paesi, ma anche a quote più alte, come per esempio fino al Rifugio Gilberti di Sella Nevea.

L’arrivo del maltempo è stato accompagnato da temperature non propriamente estive. A Tarvisio, per esempio, alle 14 il termometro faceva segnare appena 17 gradi, a Tolmezzo appena 20.

