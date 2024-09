Gambero Rosso premia i migliori bar d’Italia: ecco quelli scelti in Friuli

La guida Gambero Rosso ai migliori bar del Friuli.

La 25° edizione della Guida Bar d’Italia del Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con illycaffè, svela un panorama in continua evoluzione anche per i locali del Friuli-Venezia Giulia, regione da sempre legata alla cultura e all’industria del caffè. La guida, famosa per premiare le eccellenze del settore, conferma la centralità del bar italiano come luogo di socialità e innovazione, capace di adattarsi ai cambiamenti delle abitudini di consumo e di offrire esperienze uniche, con particolare attenzione alla sostenibilità.

In Friuli-Venezia Giulia, Trieste si distingue come simbolo del caffè a livello internazionale grazie alla sua tradizione e alla presenza di aziende di riferimento del settore. La regione conta 37 eccellenze segnalate nella guida, con una forte concentrazione tra Trieste e Udine. Tra queste, tre locali hanno ottenuto il massimo riconoscimento, confermandosi come punti di riferimento per residenti e turisti.

Le eccellenze friulane premiate col massimo punteggio.

Uno dei nomi di spicco è la Caffetteria Torinese di Palmanova, che oltre alle tre tazzine e ai tre chicchi di caffè ha ricevuto pure l’ambita stella per aver conseguito il massimo dei voti per il 10° anno consecutivo. Una vera ricchezza gastronomica per i numerosi turisti che arrivano a visitarla. Uno di quei posti dove c’è di tutto e tutto fatto bene, grazie anche a una selezione di materie prime di eccellenza, che poggia su una competenza fuori dal comune e sulla ricerca continua del meglio.

Antico Caffè San Marco a Trieste, un caffè in cui il tempo sembra essersi fermato, ma solo per l’accortezza dei restauri e l’atmosfera d’altri tempi, per il resto scorre e brulica di vita. Tappa obbligata per i turisti, è frequentato a ogni ora da una clientela trasversale che qui viene per concedersi del tempo, magari leggendo il giornale o un libro (volendo da scegliere nella libreria, circondata da tavolini). L’offerta cambia con le ore del giorno.

Caffè Vatta a Trieste, che ottiene anche l’ambita stella per aver conseguito il massimo dei voti per il 10° anno consecutivo: tappa frequentatissima a tutte le ore, e non c’è dubbio che lo meriti. Sulla strada principale, il suo dehors è curato e informale, rumoroso il giusto data la quantità di gente che lo affolla. Al mattino e nel pomeriggio si viene per godersi un espresso ineccepibile e le proposte dolci mentre all’ora di pranzo entra in scena un menu da bistrot ricco di gusto e personalità.

Le nuove proposte del 2025.

A vivacizzare l’edizione 2025 friulana, 2 nuovi ingressi:

Le Fucine Caffè Bistrot a Buttrio, un caffè e bistrot, frutto di un accurato recupero della stazione di servizio progettata negli anni Sessanta dove la parola d’ordine è qualità degli ingredienti alla base di una proposta convincente e ben presentata da uno staff giovane e dalla vitalità contagiosa

Mamm Pane, Vino e Cucina a Udine: un angolo di Puglia in città che vale decisamente la pena frequentare. Solo entrarci mette appetito e allegria, per lo stile curato degli interni e per la proposta ampia e accattivante, a partire dalla colazione.

Gli altri bar inseriti nella guida Gambero Rosso.

Tre tazzine e due chicchi: Bosio Bistrot e Maritani a Staranzano; Bar X e Caffè Tommaseo a Trieste; Mamm a Udine.

Due tazzine e due chicchi: Mosaico ad Aquielia, Pasticceria Glacé a Fiumicello, Panificio Pasticceria Centrale a Gorizia, Bar Caffè Tenda Rossa a Muggia; Diana la Pasticceria a Pordenone; Caffè Martelli a Pordenone, Il Posto del Follador a Pordenone; Montereale 1987 a Pordenone; Ai Longobardi a Romans d’Isonzo; Il Forno Rizzo Caffè e Bistrot a Tarcento; Best Cafè a Tavagnacco; Antico Caffè Torinese, Corte Cafè, Eppinger Caffè, Home, Illy, Russian, Urbanis e Lettera Viva a Trieste. Beltrame a Udine, Galimberti a Udine,

Due tazzine e tre chicchi: Caffè Carducci Maritani a Monfalcone e Viezzoli a TRieste.

Due tazzine e un chicco: Costa dei Barbari a Duino Aurisina.

Una tazzina e tre chicchi: Grosmi1958 a Pordenone

Una tazzina e due chicchi: Caffetteria Centrale e Portizza a Trieste; Panificio Venier a Udine.