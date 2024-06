Tragedia in parapendio, morto ingegnere friulano di 40 anni

Incidente col parapendio, morto Carlo Alberto Murano.

Un ingegnere di 40 anni, Carlo Alberto Murano, è morto dopo un incidente in parapendio avvenuto sabato in Veneto. L’uomo, originario di Sacile e residente a Campoformido da diversi anni, è precipitato mentre sorvolava il Monte Baldo.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale a Trento, in gravi condizioni, per Murano non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.

Carlo viveva a Villa Primavera con la compagna Lavinia, conosciuta all’università di Udine, con la quale condivideva un grande amore e molti traguardi professionali. Dopo aver frequentato il liceo scientifico Pujati a Sacile, si era laureato in ingegneria meccanica a Udine, iniziando poi la sua carriera alla Sms Concast group spa di Tarcento, dove lavorava dal 2011.