Da oggi, 18 gennaio 2024, sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2024-2025 nelle scuole statali primarie e secondarie di I e II grado. Quest’anno, come ormai consuetudine, le iscrizioni avverranno esclusivamente online per le classi prime, a eccezione delle sezioni della scuola dell’infanzia.

Date e modalità di iscrizione

Le famiglie avranno tempo fino al 10 febbraio 2024 per inviare le domande di iscrizione attraverso la piattaforma Unica. Questo strumento digitale unificato copre tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché i percorsi di istruzione e formazione professionale. L’iscrizione cartacea rimane riservata alle sezioni della scuola dell’infanzia.

Per accedere alla piattaforma MIM Unica, è necessario utilizzare le credenziali SPID, CIE o eIDAS. L’utilizzo dell’App Io sarà nuovamente possibile per seguire l’iter dell’iscrizione. Il processo consiste nel compilare la domanda, inoltrarla, seguire l’iter e compilare il modulo C per la religione Cattolica, se applicabile.

Scelte e preferenze.

È possibile presentare una sola richiesta di iscrizione online per ogni studente, ma è consentito indicare fino a due preferenze alternative nel caso in cui la scuola preferita non avesse posti disponibili. La piattaforma permetterà di monitorare in tempo reale le variazioni di stato della domanda tramite avvisi via e-mail e l’app IO. Se non ci sono posti disponibili nelle scuole indicate, l’ultima opzione elencata nella domanda, con il supporto dell’Ufficio territoriale di competenza, aiuterà i genitori a trovare un’alternativa adeguata per l’iscrizione dello studente.

Verifica dell’avvenuta registrazione.

Il sistema avvisa in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda attraverso e-mail. I genitori possono anche seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. Per eccezionali motivi debitamente documentati, la domanda di iscrizione può essere presentata direttamente alla scuola prescelta dopo la scadenza del termine finale del 10 febbraio 2024. In tal caso, è necessario informare l’Ufficio scolastico territoriale competente.

Il friulano a scuola.

Contestualmente all’iscrizione alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, a partire da oggi, 18 gennaio 2024 (e sempre fino al 10 febbraio), i genitori potranno scegliere di aderire all’insegnamento del friulano per tutta la durata del ciclo scolastico dei propri figli. Il percorso didattico è di almeno 30 ore di studio all’anno e non sottrae tempo ad altre materie. La legge prevede infatti che sia inserito nel 20% del curriculum individuato dalle scuole in autonomia.

La scelta da parte dei genitori di avvalersi dell’insegnamento della lingua friulana andrà espressa al momento dell’iscrizione online sul portale del MIUR www.istruzione.it/iscrizionionline (nel caso della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado) o su un modulo cartaceo (nel caso della scuola dell’infanzia). Ci si può rivolgere anche alla segreteria della scuola per maggiori delucidazioni.