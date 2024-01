Investito da un’auto sulla statale a Latisana: è gravissimo

L’incidente questa mattina in località Crosere a Latisana.

Un uomo è stato soccorso questa mattina dopo un incidente stradale accaduto a Latisana lungo la statale 14 in località Crosere, indicativamente altezza posteggio DPiù. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è stato investito da un’auto mentre era in bici.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Latisana. Sul posto i carabinieri.

Il personale sanitario ha preso in carico l’uomo, per il quale è stata avviata la rianimazione cardiopolmonare. Poi il trasferimento in codice rosso, in gravissime condizioni, all’ospedale di Latisana.