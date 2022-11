Il tenente colonnello Katia Franz al comando dello storico battaglione

Alpini e Friuli hanno sempre avuto un rapporto stretto, un’affinità elettiva e, forse, oggi a dimostrarlo c’è un qualcosa in più: è la friulana Katia Franz, tenente colonnello, la nuova comandante del Battaglione Alpini Aosta, prima donna a ricoprire quel ruolo.

La nuova comandante è originaria di Stermizza in comune di Savogna; diploma in ragioneria a Cividale del Friuli, Franz ha poi frequentato l’Accademia (a Modena e a Torino) per poi essere assegnata al Nono Reggimento Alpini, Battaglione “L’Aquila”, una delle prime 22 donne a indossare la divisa di ufficiale dell’esercito. E’ poi passata all’Accademia di Modena, come comandante di Compagnia Allievi. Dal 2015 ad oggi è stata in forza al Centro Addestramento Alpino. Ha partecipato a due missioni in Afganistan ed una in Kosovo oltre che alle operazioni post terremoto de L’Aquila.

Ora, invece, è arrivata alla guida dello storico battaglione che ha sede ad Aosta, che oggi si occupa della formazione di ufficiali, sottufficiali e volontari per il combattimento in montagna.