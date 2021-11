I tentati furti in tre comuni del Friuli.

Nonostante il “fermento”, se ne sono dovuti andare a mani vuote. Giornata di magra, quella di ieri, per i ladri in azione nel medio e basso Friuli.

Il primo tentativo risale alle 19 di ieri in un’abitazione di Trivignano. Qui i malviventi sono entrati in una abitazione, ma a frenarne gli slanci è stato il sistema d’allarme che li ha costretti alla fuga. Poco dopo, alle 20.30, altro tentato colpo a Cervignano: i ladri hanno provato a penetrare in un appartamento al primo piano appoggiando una scala d’ingresso ma, dopo aver capito che all’interno c’erano i residenti, si sono dati alla fuga. Infine, terzo blitz tentato dalle Suore Dimesse di Basiliano: entrati in canonica, i furfanti anche in questo caso non sono riusciti a portare a casa il bottino, non trovando né denaro e né preziosi. Seriamente danneggiata, però, la porta d’ingresso.

Per tutti questi episodi stanno indagando i carabinieri.

