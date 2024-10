Lavori sull’autostrada A28, le modifiche alla viabilità

Autostrade Alto Adriatico comunica che l’autostrada A28 sarà interessata nei prossimi giorni da due distinte lavorazioni che comporteranno alcune modifiche alla circolazione. La prima attività riguarderà la manutenzione della pavimentazione della rampa in ingresso (direzione Conegliano) dello svincolo di Villotta. L’intervento si rende necessario come prosecuzione dell’attività in programma a fine settembre, poi sospesa a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Pertanto tra le ore 07,00 e le ore 17,00 di martedì 15 ottobre chi, provenendo da Villotta, vorrà immettersi sulla A28 in direzione Conegliano, lo potrà fare allo svincolo di Azzano X.

A partire da mercoledì 16 è invece previsto il rifacimento delle linee di giunto del cavalcavia sovrappassante il fiume Reghena. Questo comporterà un restringimento della carreggiata sud in direzione Portogruaro all’altezza delle chilometriche 5+200 e 4+700 e da venerdì 18 a domenica 20 la chiusura della rampa in ingresso in direzione Portogruaro dello svincolo di Sesto al Reghena. Pertanto tra le ore 07,00 di venerdì 18 e le ore 24,00 di domenica 20 chi, provenendo da Sesto al Reghena è diretto verso l’autostrada A4, lo potrà fare immettendosi sulla A28 allo svincolo di Portogruaro.