Lavori in autostrada: chiusure sulla A28 e sulla A23

La A28 (Portogruaro-Pordenone-Conegliano) e la A23 (Udine Sud–Palmanova) saranno interessate dalla chiusura di due tratti autostradali a partire dal prossimo inizio settimana.

In continuità con i lavori di ripavimentazione delle scorse settimane e seguendo un preciso cronoprogramma, dalle ore 04,00 di lunedì 1° luglio alle ore 24,00 di domenica 07 luglio verrà chiuso alla circolazione il tratto Porcia – Sacile Est della A28 in direzione Conegliano tra le chilometriche 25+940 e 28+500. Nel tratto interessato dall’intervento verrà istituito il doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta. Inoltre verranno chiuse le rampe in entrata e in uscita dello svincolo di Fontanafredda in direzione Conegliano. Pertanto chi proviene da Portogruaro non potrà uscire a Fontanafredda, e chi proviene da Fontanafredda (o aree ad essa limitrofe) e vuole immettersi in A28 in direzione Conegliano dovrà utilizzare lo svincolo di Porcia o Sacile Est.

Per quanto riguarda la A23, verranno eseguiti alcuni interventi atti alla posa di due portali segnaletici. Le operazioni comporteranno la chiusura del tratto Udine Sud – Nodo di Palmanova tra le ore 23,00 di lunedì 1° luglio e le ore 04,00 di martedì 2 luglio. Per effetto di queste limitazioni chi proviene da Udine/Tarvisio sulla A23 ed è diretto verso Venezia o Trieste dovrà uscire a Udine Sud con possibilità di rientro rispettivamente allo svincolo di San Giorgio di Nogaro o allo svincolo di Palmanova. Qualora, in questo caso, le condizioni meteorologiche non permettessero l’esecuzione dei lavori, le attività verranno svolte nelle stesse fasce orarie nel corso della notte successiva tra il 2 e il 3 luglio.