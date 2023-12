Lavori in galleria, tre giorni di chiusure sull’autostrada A23

Lavori sulla A23 Udine Tarvisio.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, nelle tre notti di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 dicembre, con orario 22:00-4:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Tarvisio nord, verso l’Austria.

Pertanto, nell’orario delle chiusure non sarà raggiungibile l’area di servizio “Fella est”, situata nel suddetto tratto, mentre l’area di parcheggio “La Foresta est” sarà chiusa nelle stesse giornate di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 dicembre, ma con orario 12-4.

In alternativa si consiglia: per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria a Pontebba, potranno percorrere la SS13 Pontebbana verso l’Austria, attraversare l’abitato di Tarvisio e rientrare sulla A23 a Tarvisio nord; i veicoli pesanti, dovranno sostare obbligatoriamente, fino alla riapertura del tratto, presso l’autoporto doganale di Pontebba (località San Leopoldo).

Sull’autostrada A23, inoltre, per consentire lavori di competenza Anas, fuori dal sedime autostradale, sarà chiuso lo svincolo di Tarvisio sud, in uscita per chi proviene da Udine, dalle 7 di lunedì 4 alle 18 di giovedì 7 dicembre, in modalità continuativa. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Malborghetto Valbruna, al km 105+400.