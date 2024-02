Lezioni di yoga in compagnia di cuccioli, a Udine arriva il “puppy yoga”

Il puppy yoga arriva a Udine.

Un modo sicuramente curioso di approcciarsi allo yoga: a Udine, infatti, arriva il “puppy yoga” ossia lezioni della disciplina in compagnia di …cuccioli! Una tendenza che è nata negli Stati Uniti e che dall’anno scorso ha cominciato a diffondersi in Europa e in Italia per approdare anche in Friuli dove le prime tre lezioni previste per domenica 3 marzo al Città Fiera assieme a Jack Russel e Cocker Spaniel sono già andate esaurite.

Ma come funziona il puppy yoga? La sessione, come spiegato sul sito, si articola in due fasi pensate per promuovere salute fisica, mentale e emotiva. La prima parte della durata di trenta minuti, è dedicata alla pratica dello yoga. Indipendentemente dal livello di esperienza (principianti o esperti) l’obiettivo è quello di esplorare e approfondire la connessione con il proprio corpo, migliorando stabilità, forza e flessibilità attraverso pose accessibili a tutti.

La seconda parte, invece, ci si immerge in un’atmosfera di tranquillità, con esercizi di respirazione e metodi di rilassamento che si armonizzano perfettamente con la vivace presenza dei cuccioli che sono liberi di giocare e interagire con i partecipanti, stimolando un’intensa sensazione di serenità e gioia.

Secondo gli organizzatori, infatti, la combinazione di yoga e interazione con i cuccioli aiuta a ridurre stress e ansia. Per i piccoli animali, invece, si tratta di un’occasione per socializzare, interagire con nuove persone e abituarsi a nuovi ambienti, fattori che contribuiscono a prepararli per la vita nelle loro future case.