Più grande e più funzionale, ecco la nuova caserma dei vigili del fuoco a Lignano

Inaugurata la nuova caserma dei vigili del fuoco a Lignano.

Più grande e più funzionale: la caserma dei vigili del fuoco di Lignano è stata rinnovata e oggi inaugurata ufficialmente, alla presenza, tra gli altri, del Sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco e del Governatore Massimiliano Fedriga. Un presidio che serve alla sicurezza della cittadina che, durante la stagione estiva, arriva a punte di 180 mila residenti.

“L’Amministrazione regionale ha sempre ritenuto decisiva e importante la presenza h24 del Corpo dei Vigili del Fuoco a Lignano durante la stagione di maggiore afflusso – ha detto il presidente del Fvg -, perché implica non solo un fatto prioritario, ovvero la sicurezza per i cittadini, ma anche un forte motivo di attrattività in quanto territori con presidi capillari incentivano i turisti a sceglierli come destinazione privilegiata”.

Il Distaccamento nasce nel 1970 e oggi vede attivi una ventina di pompieri volontari, cui si aggiunge – nei mesi della stagione estiva – una squadra permanente di 5 membri, visto l’ incremento esponenziale di popolazione durante l’estate. Il distaccamento conta mediamente 500 interventi l’anno. Il comandante provinciale di Udine Giorgio Basile ha fatto notare che gli interventi negli ultimi dieci anni (2013-2023) sono aumentati del +46%.

I lavori di ristrutturazione, per un importo complessivo di 780 mila euro a carico del Comune, hanno creato un‘autorimessa da 300 metri quadri e un magazzino, e hanno portato al completo rifacimento degli impianti interni, dei servizi igienici e degli impianti idrici. L’operazione è il risultato della collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro e il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Udine che ha portato ad un accordo di programma con cui è stato possibile trasferire i fondi finanziari.

“Un’opera fondamentale di potenziamento molto attesa dal territorio, che agevolerà la preziosa attività dei nostri vigili del fuoco – ha detto il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin -. E’ compito delle istituzioni garantire alla comunità le strutture adeguate a far fronte alle possibili emergenze. Se pensiamo a Lignano Sabbiadoro, che durante la stagione estiva raggiunge numeri da record, comprendiamo quanto sia importante disporre di una sede efficiente e dotata di mezzi adeguati per fornire soccorsi efficaci e tempestivi”.

Tra le autorità, accanto al sindaco di Lignano Laura Giorgi, erano presenti anche il direttore regionale Agatino Carrolo, il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Carlo Dall’Oppio, il Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Prefetto Renato Franceschelli, i Prefetti di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia nonché i Comandanti Provinciali dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia.

“Quanto andiamo a inaugurare oggi va a migliorare la fruibilità e l’operatività di questo Distaccamento che per 365 giorni all’anno vede l’impegno del gruppo dei vigili del fuoco volontari – ha detto Giorgi -, ai quali va l’enorme grazie dell’Amministrazione comunale e della Comunità tutta, per la preziosa attività di soccorso e aiuto prestata in caso di emergenze. Una presenza la loro, fondamentale a garantire la sicurezza nella nostra città”.