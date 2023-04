La lontra nella pianura del Friuli.

Era scomparsa dal Friuli tra gli anni ’50 e i ’70 del secolo scorso, ma ora è tornata a ripopolare i fiumi della nostra regione, con avvistamenti che vanno dall’area orientale alla Bassa Pianura.

“La scoperta dei primi segni di presenza in questi corsi d’acqua si deve alle ricerche dell’Associazione Therion Research Group – spiega Stefano Pecorella, giovane appassionato ed esperto di fototrappolaggio, in un gruppo social dedicato alla fauna e alla flora del Fvg -, che con la collaborazione di vari naturalisti della regione partecipa al monitoraggio nazionale della lontra promosso da WWF Italia e coordinato dall’Università del Molise. Tra la fine del 2022 e febbraio 2023, sono state rinvenute marcature della specie sul fiume Varmo, sul fiume Stella e nel suo affluente Corno e nel corso del fiume Judrio e dei suoi affluenti torrentizi Versa e Corno, diffuse dalla zona dei Colli Orientali fino alla confluenza con il torrente Torre. Infine, la lontra è stata accertata nel corso inferiore del fiume Natisone. I dati raccolti confermano che la ricolonizzazione della pianura friulana è in atto, sia da nord (dal bacino idrografico del Tagliamento), sia da est (dal bacino idrografico dell’Isonzo), e aggiornano la distribuzione della specie in regione”.

Secondo le indagini del WWF su oltre 1300 siti in Italia a metà degli anni ’80, la lontra stava ormai scomparendo (ne erano rimasti un centinaio di individui), forse a causa dell’uso di pesticidi (fino al 1977 era anche compresa nell’elenco dei mammiferi nocivi in base ad un Regio Decreto del 1939); l’inserimento tra gli animali protetti e le azioni di tutela hanno pian piano portato ad un aumento della popolazione.

Ecco il video che immortala il ritorno della lontra nella pianura friulana (per approfondimenti: Marcolin F., Pavanello M., La Rocca F., Pecorella S. (2023). Il ritorno della lontra (Lutra lutra) nella pianura friulana. Fototrappolaggio Natualistico, Marzo 2023

