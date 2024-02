Il furto alla Effeplast di Campoformido.

Ennesimo furto in Friuli. Questa volta i ladri hanno preso ladri hanno preso di mira la ditta Effeplast di Campoformido, in via Zorutti, attiva nel settore delle tapparelle, zanzariere e tende da sole.

I ladri hanno agito durante la notte, sfondando la porta per entrare nei locali. Una volta all’interno, hanno saccheggiato gli uffici, mettendo tutto a soqquadro alla ricerca di contanti e oggetti di valore. Non hanno risparmiato né cassetti né armadi, spulciando anche nella fotocopiatrice e persino nella stufa, che sono state trovate aperte.

L’amara scoperta questa mattina all’apertura, intorno alle 8 e 30: il titolare trovando il vetro infranto e la porta spalancata si è subito reso conto di quanto avvenuto. I ladri sono riusciti a portare via dei contanti dal fondo cassa e un bancomat, per un danno totale che si aggira sui mille euro.

Il titolare ha quindi denunciato tutto ai carabinieri di Campoformido. Attualmente, sono in corso indagini per individuare i responsabili. Non è la prima volta che la Effeplast è vittima dei ladri: la ditta aveva già subito un furto nel settembre del 2022.