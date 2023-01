Mancano 100 giorni al Giro d’Italia che passerà sul Lussari.

Mancano esattamente cento giorni alla partenza del 106esimo Giro d’Italia e tutte le tappe della gara sportiva, nella notte tra il 26 e il 27 febbraio, sono state illuminate di rosa, compreso il Monte Lussari. Ovviamente, non essendo possibile in questo caso farlo in maniera artificiale, ci hanno pensato il tramonto e la sapiente mano del fotografo.

Il Giro, organizzato da Rcs Sport, partirà sabato 6 maggio dall’Abruzzo (Costa dei Trabocchi) per concludersi a Roma il 28 dello stesso mese. In mezzo, 21 tappe per oltre 3.400 chilometri da percorrere lungo tutto l’Italia e ben 51.300 metri di dislivello. Il Monte Lussari sarà l’arrivo della penultima tappa, con la cronoscalata in partenza da Tarvisio il 27 maggio: 18 chilometri per arrivare su, con pendenze, negli ultimi sette chilometri, tra il 12 e il 15 per cento.