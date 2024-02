Morsa dal ragno violino mentre dorme, paura per una 47enne friulana

Morsa da un ragno violino.

E’ stata morsa da un ragno violino mentre dormiva: per fortuna, la 47enne friulana se l’è cavata con una brutta disavventura e una terapia antibiotica, ma non sempre va così bene. Il piccolo aracnide, considerato, assieme alla malmignatta, una delle specie più pericolose presenti in Italia, può infatti essere letale.

Ormai il ragno violino è diventato una presenza stabile in Friuli, anche se, secondo gli esperti, è raro che entri nelle abitazioni: di solito si nasconde tra i ceppi di legna ed è proprio tramite quelli che probabilmente è arrivato in casa della 47enne.

La donna si è svegliata la mattina e si è accorta di una chiazza sul seno; si è rivolta al medico di famiglia che ha riconosciuto il morso di un ragno e ha voluto approfondire per poi allertare i reparti di dermatologia e senologia dell’ospedale di Udine: in 3 giorni, infatti, il tessuto attorno alla ferita era necrotizzato. La tempestiva risposta dei reparti ha permesso di avviare immediatamente una terapia antibiotica per prevenire complicazioni.