Natale sugli sci: tutte le piste e gli impianti aperti in Friuli

Natale sugli sci, gli impianti aperti in Friuli.

Natale sulle piste in Friuli Venezia Giulia: tutto è pronto nei sei comprensori sciistici in vista delle festività che accoglieranno tanti appassionati dello sci. Le nevicate delle ultime giornate – con punte anche di 40 e 50 centimetri in quota nel Tarvisiano e Sella Nevea – hanno aiutato ad implementare il demanio sciabile di PromoTurismoFVG, che oggi si presenta con buona parte di piste e impianti aperti. La neve fresca sta poi regalando immagini da cartolina per chi in questi giorni deciderà di vivere la montagna della regione.

Gli impianti aperti.

A Piancavallo dalla vigilia di Natale saranno in funzione tutti gli impianti a eccezione della seggiovia Tremol 2. Aperti tutti i giorni i tappeti Daini e Genzianella, con relativi campo scuola e pista, le seggiovie Casere – con la pista Casere, Casere 2 e 3 – e Busa Grande con l’omonima pista, oltre alle seggiovie Tremol 1, Sole e Sauc, con le piste Sauc Alto, Sauc Basso, Sauc 2, Busa Grande, Tublat, Sole e variante e Nazionale Bassa. Aperti, come lo scorso fine settimana, anche il tappeto Busa e lo skiweg Sauc, il tappeto Caprioli (con le piste Caprioli 2 e 3), Bambi e Busa. Oltre a Nevelandia, sono aperti anche uno dei 12 chilometri dell’anello di fondo Pian Mazzega e, solo sabato e domenica, il bob su rotaia.

A Sappada sono aperte le seggiovie Pian dei Nidi, con relativa pista e skiweg ed Eiben Col dei Mughi con Turistica, Nazionale e skiweg. Aperta anche la seggiovia Monte Siera con le piste Nazionale, Turistica e skiweg. Dal giorno di Natale sarà aperta anche la sciovia Creta Forata. Aperte anche le sciovie e le piste Campetto 1 e 2. Nevelandia aprirà invece il 25 dicembre, chi ama il fondo potrà divertirsi sulla pista Campioni, aperta per 5,5 chilometri su 14 di lunghezza. A Forni Avoltri la pista di fondo Carnia Arena è invece percorribile per tre chilometri su 10.

A Forni di Sopra le seggiovie aperte saranno le Varmost 1, 2 e 3 con le piste Varmost 2 e 3 (la Varmost 1 aprirà il 26 dicembre), le piste Fienili, Senas e Davost, il tappeto Primi Passi, il tappeto Campo Scuola, Davost e la sciovia Davost con il Campo Scuola. Aperti il Fantasy Park e il Palaghiaccio, per il fondo la pista Tagliamento per 2,5 degli 11 chilometri. A Sauris la stagione sciistica è iniziata il 21 dicembre, con l’apertura di tappeto e campo scuola a Sauris di Sopra, a cui si aggiungeranno dal 26 dicembre la sciovia Richelan e l’omonimo tracciato.

A Ravascletto/Zoncolan saranno accessibili la funifor Monte Zoncolan e le seggiovie Valvan, Cuel d’Ajar, Giro d’Italia e Tamai 2000, con le piste Zoncolan 2, 3 – alta e bassa – Zoncolan 4, Goles e Tamai 1, a cui si aggiungono anche Lavet e Canalone, così come gli skiweg Goles, Cima Zoncolan-Goles, Arvenis 1 e 2, Stella Alpina e Cuel Picciul. Aperti i tappeti Lausc e Cima Zoncolan con le relative piste. Dal 26 dicembre apriranno anche la pista Zoncolan 1 e la sciovia Arvenis con la relativa pista. I Laghetti Timau a Paluzza saranno aperti per due degli otto chilometri e la pista di fondo Morassi per tutti i suoi 2,2 chilometri. Venerdì 27 dicembre apriranno anche gli impianti e le piste di Pradibosco, mentre la pista di fondo Pian di Casa è percorribile per 2,5 dei 23 chilometri.

A Tarvisio quasi tutti gli impianti aperti e la gran parte delle piste. Sul Lussari si scia sulla parte alta della Di Prampero e dal 26 dicembre si potrà scendere sugli sci fino a valle, l’impianto rimane accessibile a pedoni e sciatori. In funzione, oltre alla telecabina del Lussari, le seggiovie dell’Angelo, Priesnig, Tschopfen, Duca d’Aosta, Florianca, Hütte e Prasnig, con i tracciati Duca D’Aosta, Rio Argento, Variante dell’Angelo, Florianca, Foresta e Malga e gli skiweg Tarvisio -Di Prampero, Di Prampero – Tarvisio2, dell’Angelo-“B”, B e Campo Scuola. Dal 26 dicembre, oltre alla Di Prampero bassa, saranno fruibili anche la pista “B” e le due varianti 4 a e d. Aperti anche il tappeto Campo scuola – dal 26 anche la sciovia – serviti dalla relativa pista, i tappeti Valle 1 e 2 e Campo Scuola Duca d’Aosta. Aperti sabato e domenica il bob su rotaia e il Fun Park dell’Angelo, per gli amanti del fondo, l’Arena Paruzzi sarà praticabile per uno dei 10 chilometri totali, la Piero di Lenardo, in Val Saisera, per 2,5 su 4,5 chilometri. Dal 27 dicembre, venerdì, ripartono le sciate in notturna sula parte bassa della Di Prampero.

A Sella Nevea aperte la Funifor Prevala (solo per i pedoni) e la telecabina Canin che permetterà di sciare lungo la Canin Turistica e le varianti Turistica Alta e Bassa. Aperto anche il tappeto Campo Scuola con le piste 1 e 2.

Per tenersi aggiornati sulla situazione di apertura di piste e impianti è sempre possibile consultare la sezione Infoneve del sito (www.turismofvg.it/montagna/infoneve); il prossimo bollettino è in programma lunedì pomeriggio.

Skipass.

Gli skipass si possono acquistare alle casse dei sei poli sciistici, alle casse automatiche nei comprensori di Sella Nevea, Tarvisio, Zoncolan, Piancavallo, Sappada e sullo shop online di PromoTurismoFVG (fvg.axess.shop/it/Home), ma anche alla casetta di Amaro, alla rotonda dell’uscita dal casello autostradale, aperta da venerdì 20 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle 7.30 alle 15.30, dal 7 gennaio al 3 marzo 2025 da domenica a venerdì dalle 7.30 alle 13.30 e sabato dalle 7.30 alle 15.30.

Da venerdì 20 dicembre si scia in tutti i comprensori ai prezzi di alta stagione, per cui per lo skipass giornaliero si spenderà 44 euro, per il senior si pagherà 38,50 euro, junior e over 75 sempre a 10 euro e baby gratis. Disponibili anche Sci@ore, da 3, 4 o 5 ore in vendita alle stesse modalità dei giornalieri.

Sono attive dalla scorsa settimana anche le convenzioni per l’acquisto degli skipass con Telepass, Despar e Wiener Haus Udine Città Fiera e Tavagnacco (Udine). A Lignano Sabbiadoro, al temporary store “Io sono Friuli Venezia Giulia” al parco San Giovanni Bosco, accanto al Villaggio di Natale, fino al 6 gennaio è possibile acquistare lo skipass giornaliero a data aperta al prezzo promozionale di euro 38,50.

Oltre alla sezione Infoneve, sono consultabili le skimap interattive, per rimanere aggiornati in tempo reale sugli stati di apertura e chiusura di piste e impianti, con dati tecnici, webcam, ristori sulle piste, sport, divertimento e infrastrutture.