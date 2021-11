La nebbia che ha avvolto ieri il Friuli.

Dopo una bella giornata tersa, con sole e temperature gradevoli, nel pomeriggio di ieri è scesa la nebbia in Friuli. Da Udine alla Destra Tagliamento, da Cividale a Cormons, una densa “coltre bianca” ha avvolto il territorio.

Tanti ne hanno approfittato per scattare una foto in un’atmosfera suggestiva, magica e misteriosa. Il fascino di piazze e palazzi “offuscati” ha colpito molti.

Non soltanto suggestione e meraviglia, però: la nebbia, molto fitta in certe zone, ha creato anche qualche disagio per chi si è mosso in auto, a causa della visibilità ridotta.

