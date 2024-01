Un 20enne denunciato e un 37enne arrestato per droga a Udine.

Era ai domiciliari, ma questo evidentemente non lo ha fermato dalle sue attività: a beccare un 37enne di Udine sono stati i carabinieri che lo hanno arrestato in flagranza per detenzione di droga ai fini di spaccio.

E’ accaduto nella serata di ieri, quando i carabinieri della Compagnia di Udine, durante un normale controllo nell’appartamento di un 60enne sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, hanno trovato all’interno altre due persone non autorizzate: il citato 37enne, detenuto domiciliare con braccialetto elettronico presso un altro appartamento dello stesso condominio, ed un 20enne.

Considerando la gravità della situazione, i militari hanno valutato di eseguire una perquisizione domiciliare, a seguito della quale sono stati rinvenuti 23 grammi di hashish e 4 di cocaina nell’appartamento del 37enne; 72 grammi di hashish, 1,75 di marijuana, 1,8 di cocaina nonché di due bilancini di precisione in uso al 20enne; 3,7 grammi di hashish, 0,3 di cocaina e 0,2 di marijuana nell’appartamento del 60enne.

All’esito degli accertamenti, quindi, il 37enne è stato tratto in arresto in flagranza di reato, mentre il 20enne è stato deferito in stato di libertà per le medesime ipotesi delittuose.

L’arrestato è stato poi condotto presso la Casa Circondariale di Udine su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine.