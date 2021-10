La neve sulle montagne del Friuli.

Una pennellata d’inverno con un po’ di anticipo. E un segnale che molti vedono come benaugurante per l’imminente stagione, si spera nuovamente con gli sci ai piedi in Friuli.

La parentesi di maltempo ha portato una spolverata di neve sulle montagne friulane. È così, per esempio, sul Monte Lussari (foto in alto, di Sara Baracco), l’incantato borgo in quota che ha assunto, grazie ai fiocchi che si sono posati su tetti e prati ancora verdi, già i connotati invernali. Una visione sempre ricca di magia e fascino.

Neve che si è posata anche a Sella Nevea (foto in basso a destra, di Andrea Piussi). Qui, nell’area del Canin – parte slovena – si è sciato addirittura fino a metà giugno e questo primo manto bianco sembra un’ideale prosecuzione di un discorso terminato appena 4 mesi fa.

Primi fiocchi di neve anche in Carnia. A Sappada, un “cappello bianco” ha avvolto il paese, contrastando il verde dei prati a valle in un quadro tutto da godere. “Anche lo scorso anno in questo periodo era nevicato, ci auguriamo che venga replicata la stagione passata per garantire una lunga stagione sciistica ai nostri ospiti nel prossimo inverno” il commento dell’assessore allo Sport e turismo, Silvio Fauner.

L’inverno, insomma, sembra già bussare alle porte del Friuli.

