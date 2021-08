I controlli della polizia stradale in Friuli.

Le due settimane a cavallo di ferragosto sono state “calde” non solo per le temperature che si sono registrate nella nostra regione, ma anche per i controlli della polizia stradale volti a garantire l’incolumità e la sicurezza di tutti i cittadini. In provincia di Udine i controlli sono stati implementati con l’utilizzo di tutte le apparecchiature speciali per il rilevamento della velocità. Sono state quasi 600 le violazioni ai sensi dell’articolo 142 del Codice della strada relative al superamento dei limiti della velocità, accertate con l’impiego delle apparecchiature telelaser, autovelox e con la lettura del cronotachigrafo. Numeri che assumono rilievo in considerazione del fatto che l’alta velocità insieme alla distrazione alla guida e la mancata precedenza sono i comportamenti che maggiormente influiscono nelle cause di incidente stradale.

Non sono mancati ovviamente gli altri controlli del personale della Polstrada che nelle due settimane a cavallo di Ferragosto hanno portato all’accertamento totale di circa 652 violazioni al Codice della strada con la decurtazione di 975 punti patente. Particolare attenzione è stata posta sull’uso delle cinture di sicurezza e l’uso del telefono cellulare alla guida, con rispettivamente 61 e 18 violazioni. Tra queste spicca il caso di un automobilista che è stato “pizzicato” per la seconda volta in meno di due anni mentre usava il cellulare alla guida e per questo ha subito il ritiro della patente.

Purtroppo non sono mancati gli incidenti stradali. Dal 9 al 22 agosto se ne sono registrati 16, prevalentemente sulle autostrade friulane A4 e A23, fortunatamente senza conseguenze mortali alle persone ma riportando comunque un totale di 8 persone rimaste ferite di cui uno grave. Tra gli eventi infortunistici degni di nota ne spicca uno in particolare per le manovre poste in essere. Infatti, l’autista di un furgone nel percorrere l’autostrada A/4 a tre corsie, nell’intento di sorpassare un autotreno che lo precedeva, iniziava la manovra senza accorgersi del sopraggiungere di altri veicoli sulla corsia che stava impegnando e nel tentativo di evitare l’urto rientrava repentinamente sulla corsia a destra andando a tamponare violentemente contro il mezzo pesante che dapprima aveva tentato di sorpassare. L’avventata manovra ha avuto come esito un passeggiero del furgone ferito in modo grave.

(Visited 202 times, 202 visits today)