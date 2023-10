Omicidi, furti, truffe e violenze: la mappa dei reati in Friuli

L’analisi dei reati in Friuli Venezia Giulia.

Sono i territori di confine, evidentemente, a subire di più la presenza di criminalità, in particolare Trieste, seguita da Gorizia; più tranquilla, invece, la situazione a Udine e soprattutto a Pordenone, che risulta tra le città “più sicure” d’Italia: a dirlo è la nuova edizione dell’Indice di criminalità del Sole 24 Ore che ha analizzato le denunce di reati in Friuli e in Italia, sulla base dei dati 2022 del Viminale.

E’ Trieste la città più “pericolosa” della nostra regione: 19esima nella classifica nazionale con 3.923,6 denunce ogni 100mila abitanti, e registra il primato negativo per quanto riguarda le lesioni dolose (427 denunce, ossia 187,2 ogni 100mila abitanti, prima in Italia). Il capoluogo di regione è nella top ten (e in questo caso non è un vanto) per altri cinque tipi di reati: violenze sessuali e sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (terza in Italia); contrabbando (quarta) e truffe e frodi informatiche (sesta).

Dopo Trieste, arriva Gorizia, 46esima in Italia con 3.222,4 denunce ogni 100mila abitanti. Il capoluogo isontino è secondo a livello nazionale per estorsioni (34,1 denunce ogni 100mila abitanti, pari a 47 denunce), quinto per lesioni dolose (con 204 denunce, ossia 148,1 ogni 100mila abitanti) e nono per truffe informatiche (835 denunce, 606 ogni 100mila abitanti).

Al terzo posto regionale, ma notevolmente staccata, c’è Udine che si piazza 93esima (scendendo di un posto rispetto all’anno scorso). Nel 2022, le denunce complessive di reati sono state 13.255 ossia 2.565,2 ogni 100mila abitanti. Per il capoluogo friulano, il risultato peggiore è quello relativo allo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (20esima in Italia, con 3,7 denunce ogni 100mila abitanti). Risulta poi 32esima per truffe e frodi informatiche e 44esima per violenze sessuali e 56esima per furti. E’ invece agli ultimi posti per quanto riguarda usura, minacce, incendi.

Infine Pordenone con 2.141,4 denunce ogni 100mila abitanti (pari a 6.630 denunce totali), dato che la piazza al 104esimo posto in Italia, nonostante sia decima per omicidi colposi (4,8 denunce ogni 100mila abitanti). Anche in questo caso, uno dei dati peggiori arriva dalle frodi informatiche (20esima in Italia, con 521,9 denunce ogni 100mila abitanti); Pordenone è anche 25esima per estorsioni (22,3 denunce ogni 100mila abitanti). Ultimi posti, invece, per quanto riguarda omicidi volontari, minacce, danneggiamenti, sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile e percosse.