Opportunità di lavoro in Friuli.

Nuovo recruiting day in regione, per far incontrare domanda e offerta di lavoro: questa volta, la zona più coinvolta è quella dell’Alto Friuli, dove 13 aziende sono alla ricerca di oltre un centinaio di dipendenti.

L’appuntamento tra realtà produttive e candidati è in programma giovedì 23 novembre 2023 al Teatro comunale “Luigi Candoni” di Tolmezzo ed è organizzato dai Servizi per il lavoro della Regione Fvg in collaborazione con l’agenzia Manpower e Carnia Industrial Park di Amaro e con il patrocinio del Comune di Tolmezzo.

Le aziende e le figure ricercate.

Sono circa 120 le persone ricercate complessivamente dalle tredici aziende dell’Alto Friuli protagoniste del Recruiting Day: Adria Plm, Amb, Aspiag Service, Autogrill, Cfl, Coop Alleanza 3.0, Eurolls, Eurotech, Gruppo Fantoni, Gortani, Ondulati ed imballaggi del Fvg, Prima cassa e Stroili Oro.

Tra le figure ricercate, ci sono manutentori elettrici e meccanici, operai addetti alle produzioni, baristi e benzinai, saldobrasatori, addetti ai reparti, ingegneri meccanici e programmatori macchine, senior project manager, hardware design engineer, conduttori di macchine operatrici, saldatori, impiegati, assistenti alla clientela, assistenti alla vendita e orafi.

Per candidarsi bisogna inviare il curriculum vitae entro mercoledì 15 novembre all’indirizzo

https://bit.ly/RAFVG2023_RecruitingDayTolmezzo. Sempre a questo indirizzo è possibile conoscere nel dettaglio le figure richieste.

“Il Recruiting Day è una grande occasione per l’Alto Friuli – ha commentato l’assessore regionale al lavoro, Alessia Rosolen -. Grazie a questi eventi, complessivamente abbiamo coinvolto finora ben 133 imprese pronte a dare occupazione a 2421 persone. Sono state raccolte più di 8mila candidature, che sono state tutte prese in considerazione con grande attenzione, e selezionate 3624 persone“.

“Per mettere in relazione chi cerca un lavoro con chi è in grado di offrire un’occupazione è necessario l’apporto di tutte le realtà e istituzioni – ha aggiunto l’assessore -. L’Alto Friuli può vantare ottime scuole, importanti istituti tecnici superiori e percorsi di formazione elevati dal punto di vista qualitativo in grado di fornire ai giovani di questa parte della regione tutte le competenze necessarie per affermarsi da un punto di vista professionale”.

Nel corso del suo intervento l’assessore Rosolen ha ricordato che nel periodo 2023-2027 il Friuli Venezia Giulia avrà bisogno di circa 93mila persone tra nuovi occupati e lavoratori che dovranno aggiornare le proprie competenze.