Una palestra a cielo aperto nei parchi di Tolmezzo e Cavazzo Carnico

Tolmezzo e Cavazzo Carnico entrano nella grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute. I due Comuni infatti hanno aderito al progetto Sport di Tutti – Parchi, ideato da Sport e Salute S.p.A. (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) e promosso assieme ad ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

L’iniziativa sarà presentata giovedì 6 febbraio dalle ore 10.30 presso il Parco di Via Tagliamento a Tolmezzo e, a seguire verso le ore 12.00 circa, presso il Parco di Via Zorutti a Cavazzo Carnico. Dopo tanti parchi aperti su tutto il territorio nazionale, è ora il turno dei Comuni di Tolmezzo e Cavazzo Carnico, da sempre attenti al benessere e alla salute della propria cittadinanza, che aderiscono alla promozione del wellness nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane.

Un QR Code per scaricare il tutorial dell’allenamento.

Le Aree Attrezzate digitalizzate – in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese –saranno un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini. Per stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo. Su ogni singolo attrezzo, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice QR Code, potendo così fare attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente.

I Comuni si occuperanno direttamente della gestione dell’area attrezzata che viene messa a disposizione della popolazione, senza limiti di età, nel rispetto del principio dell’open use.

L’inaugurazione.

L’inaugurazione e la consegna alla cittadinanza di Sport di Tutti Parchi, sarà il 6 febbraio 2025 – ore 10.30 a Tolmezzo ed alle ore 12.00 a Cavazzo Carnico, dove si celebrerà lo sport e il benessere psico-fisico alla presenza dei sindaci Roberto Vicentini (Tolmezzo) e Tiziana D’Agaro (Cavazzo Carnico), assieme ai partner del progetto che racconteranno il valore dell’iniziativa. Interverranno infatti, il Coordinatore Regionale del Progetto di Sport e Salute S.p.A. – Erika Dessabo, il Presidente ANCI FVG – Dorino Favot, Presidenti e rappresentanti di società sportive e di altre realtà del territorio nonché rappresentanti delle scuole tolmezzine. Dopo il taglio del nastro, ci sarà l’attività dimostrativa del QR CODE.