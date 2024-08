Il Pinot Grigio protagonista delle Notti del Vino a Villa Ciani

10 e più sfumature di Pinot Grigio a Lestans.

Dalle 19.30 di venerdì 9 agosto la Città del Vino di Sequals propone, in Villa Ciani a Lestans, la propria tappa de Le Notti del Vino, con degustazioni delle cantine locali e dei ristoratori del territorio. Inoltre seconda edizione del concorso 10 e più sfumature di Pinot Grigio con degustazione alla cieca dei 10 finalisti: ci si potrà mettere alla prova nella degustazione.

Non mancherà l’intrattenimento musicale con dj Marco. A chiudere una dolce sorpresa. Info e iscrizioni 3455825238. Costo ingresso con degustazioni libere 25 euro adulti/bambini (ovviamente no alcol) 10 euro. Gradita prenotazione.

Le Notti del Vino sono un progetto innovativo che per primo in Italia vede un Coordinamento delle Città del Vino dare vita in maniera autonoma a un format di enoturismo d’avanguardia con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Banca 360 FVG, il patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e di UniDocFVG e il supporto delle Pro Loco dell’UNPLI FVG.