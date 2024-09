Luce in fondo al tunnel per il nuovo ponte sul Fella: lavori al via entro metà 2025

Passo avanti per la costruzione del nuovo ponte sul Fella.

Un passo avanti importante che avvicina, finalmente, un’opera strategica e importante per la viabilità regionale: la costruzione del nuovo ponte sul Fella lungo la statale 52. L’opera, infatti, non sarà oggetto di Valutazione di impatto ambientale, ma è stata oggetto di screening di Via che è andato a buon fine.

“Su questo – ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture, Cristina Amirante che assieme al presidente di Fvg Strade Simone Bortolotti ha incontrato i sindaci Cristiana Mainardis di Amaro e Mauro Valent di Venzone -, stiamo solo attendendo l’ufficializzazione da parte del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. A quel punto, Fvg Stade completerà la progettazione che è già in fase definitiva, avviando poi quella esecutiva in modo da procedere con la cantierabilità e la gara d’appalto. L’avvio dei lavori è previsto, presumibilmente, già entro la metà del 2025“.

L’importante e strategica struttura viaria che sostituirà il vecchio ponte ricollegherà in maniera sicura e logisticamente funzionale i paesi di Venzone e Moggio Udinese sul versante del Canal del Ferro con Amaro in Carnia. Si tratta di un’opera tra i progetti più importanti di Fvg Strade, la spa interamente controllata dalla Regione: l’importo complessivo è di 22 milioni e la durata stimata dei lavori è di circa 19 mesi.

“Il grosso scoglio – ha ribadito Amirante – che era quello della Valutazione di impatto ambientale e che avrebbe richiesto tempi più lunghi è stato definitivamente superato. Uno step molto importante che consente di sbloccare un iter lungo e complesso relativamente a un’opera strategica e tanto attesa dal territorio e che ora consente di procedere speditamente verso la gara di appalto e all’avvio dei lavori”.

I lavori previsti consentiranno di adeguare l’infrastruttura all’elevato volume di traffico che si registra sulla strada statale 52 interessato dall’opera, dando al contempo una risposta anche sul tema della mobilità lenta in un’area particolarmente attrattiva per la presenza di numerosi tracciati della rete ciclabile regionale che potranno così essere implementati.

“In particolare – ha precisato l’assessore – gli interventi già previsti e finanziati permetteranno di migliorare il sistema ciclabile sia sulla Fvg1 Alpe Adria in Comune di Venzone, sia la percorribilità e il futuro sviluppo della Fvg8. Quest’ultima consentirà al Comune di Amaro, già a forte vocazione industriale, di sviluppare anche l’aspetto legato al turismo lento”.