I posti liberi negli hub vaccinali del Friuli.

Ci sono ancora quasi 30mila posti liberi negli hub vaccinali del Friuli per chi deve prenotare la terza dose del vaccino. Lo sottolinea l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc), sottolineando come ci sia “ancora ampia disponibilità, in particolar modo presso i centri vaccinali allestiti in forma straordinaria“.

Sono tre, nello specifico, gli hub interessati. Il primo è quello di Manzano, ospitato nel palasport di via Olivo; il secondo è quello di Latisana, nel palazzetto dello sport di via Giovanni Bottari. Infine, c’è posto anche nel centro allestito nel palasport di Codroipo, in via Circonvallazione sud. Per ciascuno dei tre presìdi, ci sono 9mila disponibilità, per un totale di 27mila posti.

Per prenotare, è possibile utilizzare i consueti canali. Si può fare tramite sportelli Cup dell’Azienda sanitaria, farmacie abilitate, chiamando il call center regionale allo 0434/223522 e tramite Webapp.

