Lo studente precipitato nella scuola in Friuli.

Cade, per cause ancora da appurare, dalla finestra della scuola e finisce in ospedale. È grave in ospedale un ragazzo di 18 anni, studente in un istituto del Friuli.

Il giovane sarebbe precipitato dal secondo piano. È immediatamente scattato l’allarme e il 18enne è stato portato al reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia di Udine.

Oltre agli operatori sanitari del 118, intervenuti per prestargli i primi soccorsi sul posto, presenti anche i carabinieri che dovranno far luce sulla vicenda.

