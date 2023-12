Lo spettacolo dei presepi nel magico borgo di Poffabro

Torna lo spettacolo dei presepi a Poffabro.

Anche quest’anno, il borgo di Poffabro si prepara a far immergere residenti e visitatori nell’atmosfera incantata delle festività con la tradizionale esposizione “Poffabro: Presepi tra i presepi”. Fino al 14 gennaio 2024, le affascinanti vie e cortili in pietra del borgo diventeranno il palcoscenico di una straordinaria mostra di presepi, realizzati con materiali creativi e inusuali.

La piazza principale sarà il fulcro dell’evento, ospitando un presepe con sedici sagome in acciaio corten, sapientemente disposte, si uniranno per formare una scena nativa che incanterà gli occhi dei visitatori nelle notti illuminate dai presepi.

L’intero borgo si trasformerà in un museo all’aperto di presepi artigianali, che adornano ballatoi, cortili e finestre, portando alla luce la Natività in un contesto pittoresco e suggestivo. La tradizione vede gli abitanti del borgo creare piccole opere d’arte che trasformano ogni angolo di Poffabro in un paesaggio natalizio. Uno spettacolo ancor più magico alla sera, quando le luci giocano con le forme e i colori dei presepi, creando un’atmosfera incantevole e avvolgente.

Treni storici in Friuli: a dicembre alla scoperta di mercatini e presepi