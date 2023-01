In Friuli scende il prezzo delle legna

Una buona notizie per chi ha deciso per forme di riscaldamento alternative al gas: il prezzo della legna, infatti, in Friuli torna a scendere.

Se l’acquisto del pellet è diventato più conveniente grazie al taglio dell’Iva dal 22 al 10 per cento, anche il costo della legna per stufe e caminetti ha cominciato a ridursi: “In questa fase – ha spiegato Filippo Meroi, presidente del gruppo Tecnoedili di Confcommercio provinciale di Udine-, siamo scesi dai 30 euro al quintale di faggio a 23-24 euro“. Una riduzione di circa il 20 per cento che, in epoca di inflazione galoppante, è una manna.

Anche se si è ancora lontani dai prezzi del 2021, il bancale (che di solito pesa dai 7 ai 10 quintali) si può quindi trovare a 230 euro circa, fortunatamente un costo inferiore alle cifre raggiunte lo scorso settembre, quando si poteva spendere anche 350 euro. Una buona notizia dato che le temperature invernali si devono ancora fare sentire in tutto il loro rigore.